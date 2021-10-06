РИАМО - 6 окт. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области образования. Почетную грамоту правительства Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу из рук премьера получила учитель из Волоколамского округа Виктория Максимова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мишустин вручил премии 5 октября, в международный День учителя. Награждены десятки педагогов и ученых. На церемонии премьер рассказал, что и сам когда-то целый год работал учителем информатики. Он также поблагодарил преподавателей за то, что они достойно прошли через все трудности пандемии.

«По поручению главы государства мы реализуем новую масштабную программу капитального ремонта школ по всей стране. До 2024 года предстоит привести в порядок свыше семи тысяч зданий. И в первую очередь — сельские. Также в наших планах строительство до 2024 года еще 1300 новых школ. Нужно создать детям комфортные условия для учебы и развития независимо от того, где они живут: в городе, в деревне или на селе», — сообщил глава правительства.

Почетную грамоту от премьера получила учитель истории и обществознания муниципального общеобразовательного учреждения «Детгородковская средняя общеобразовательная школа» Волоколамского городского округа Московской области Виктория Максимова.

В этом году выпускница Детгородковской школы Татьяна Левина сдала ЕГЭ по истории и обществознанию на 100 баллов и стала первой мультистобалльницей в Волоколамском городском округе.