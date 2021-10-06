РИАМО - 6 окт. С 2022 по 2024 годы в столице в рамках адресной инвестиционной программы планируют ввести в эксплуатацию 600 объектов, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Мы должны ввести 600 объектов в 2022-2024 годах. И только по площадям, не говоря про метро, про линейные объекты, это более 7,5 млн кв. м», - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что за девять месяцев 2021 года финансирование городского строительства составило 472 млрд рублей.

Ранее Загрутдинов сообщил, что за девять месяцев этого года в Москве ввели в эксплуатацию 103 объекта. В городском строительстве задействованы 60 тыс. человек. Зарплаты на столичных стройках растут - сейчас они как минимум на четверть выше уровня докоронавирусных годов.