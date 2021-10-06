РИАМО - 6 окт. С 2022 по 2024 годы в столице в рамках адресной инвестиционной программы планируют ввести в эксплуатацию 600 объектов, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Он добавил, что за девять месяцев 2021 года финансирование городского строительства составило 472 млрд рублей.
Ранее Загрутдинов сообщил, что за девять месяцев этого года в Москве ввели в эксплуатацию 103 объекта. В городском строительстве задействованы 60 тыс. человек. Зарплаты на столичных стройках растут - сейчас они как минимум на четверть выше уровня докоронавирусных годов.
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