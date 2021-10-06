РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. Житель Ленинградской области продавал сим-карты по 500 тыс. рублей в подмосковной Балашихе, мошенника задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы подмосковного главка Татьяны Петровой, в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области поступила информация о том, что в Балашихе мужчина занимается продажей сим-карт по 500 тыс. рублей за штуку, выдавая их за специальные технические средства одной из силовых структур.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подмосковного главка совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское», ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии на территории местного гипермаркета при передаче имитации денежных купюр в сумме 1 млн. рублей за две сим-карты задержан 43-летний житель Ленинградской области», - сказала Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.