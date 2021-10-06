РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. С начала года управляющие компании подмосковного Красногорска выполнили 12,6 тыс. заявок от жителей, сообщается на официальном сайте Госжилинспекции Московской области.

«С начала 2021 года управляющие организации Подмосковья решили более 237 тыс. жилищно-коммунальных проблем жителей, о которых те сообщили в Единую диспетчерскую службу Московской области. Этот показатель на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года», ­– сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Надзорное ведомство контролирует работу УК по выполнению заявок в ЕДС.

В тематический топ-5 решенных управляющими организациями вопросов вошли - уборка подъездов (более 31,1 тыс. обращений), ремонт подъездных дверей, установка на них пружин и доводчиков (более 15 тыс.); освещение подъездов и входных групп (более 13,6 тыс.); окраска и штукатурка стен и потолков в подъездах (более 12,5 тыс.); устранение неисправностей лифтового оборудования (более 12,4 тыс.).

В Красногорске выполнили 12,6 тыс. заявок. По этому показателю округ занимает третье место в области среди муниципалитетов с населением более 200 тыс. человек.