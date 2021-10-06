РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. В октябре этого года в Мытищинском управлении ЗАГС состоялась торжественная регистрация 1 500-й пары, сообщается на сайте администрации горокруга.

Юбилейной стала чета Василика Сергея и Фомичевой Юлии. Молодожены являются жителями Мытищ.

В торжественной обстановке под вальс Мендельсона паре вручили свидетельство о заключении брака и поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Сотрудники Мытищинского управления ЗАГС поздравили молодых с созданием семьи и от всей души пожелали им добра, взаимопонимания, долгой и счастливой семейной жизни.