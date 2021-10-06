РИАМО - 6 окт. Детский сад на улице Липовая Роща в ЖК «Спутник» открылся в сентябре, с 15 октября дошкольное образовательное учреждение должно перейти на работу в режиме полного дня. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проконтролировал исполнение поручений, данных подрядной организации в течение лета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все необходимые документы для перехода на работу в режиме полного дня уже получены. Детский сад рассчитан на 105 детей.

«Все замечания и пожелания учтены. Лицензия получена, штат полностью укомплектован, детский сад официально открыт. Проектные решения реализованы здесь с большим запасом. Коридоры, игровые группы, актовый зал, спортивный зал, пищеблок – все соответствует необходимым стандартам», — сказал Иванов.

Во время общения родители сказали главе муниципалитета, что сад нравится как детям, так и взрослым.

«Новый детский сад жители квартала «Спутник» очень ждали. Здесь сформировано 5 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На территории оборудованы прогулочные площадки с навесами и игровыми элементами, есть отдельная спортивная зона», — отметил Иванов.

Глава муниципалитета добавил, что набор в группы проходил в соответствии с единой системой «Зачисление в ДОУ» в августе текущего года.