РИАМО - 6 окт. Еще 2 вида справок теперь можно получить при подаче заявления на услугу по подготовке градостроительных планов на портале Госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Комплексную услугу (https://uslugi.mosreg.ru/services/6909) дополнили справками об охранных зонах на территории земельного участка и о наличии объектов культурного наследия.

«Строительство всегда начинается с оформления разрешений и сбора необходимых документов по земельному участку. Чтобы упростить жителям и бизнесу процесс сбора необходимой разрешительной документации, в Подмосковье был запущен комплекс проактивных услуг по стройке», - рассказал министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар.

В градостроительном плане, который обязательно нужен собственнику участка для того, чтобы приступить к проектированию, строительству и реконструкции объекта, есть данные о границах участка, распложенных на нем объектах, регламент и техусловия.

Получение плана в числе лидеров по популярности и пользователей в блоке «Земля и стройка». Запрос на его получение с 2017 года оформили более 120 тыс. раз. Услуга предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней по запросу в разделе «Исходно-разрешительная документация» (https://uslugi.mosreg.ru/services/6909).