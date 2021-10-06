РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. Госадмтехнадзор Московской области проводит специальную операцию «Свет», с начала года на территории Мытищ было устранено 25 нарушений в содержании фонарей, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

В рамках операции инспекторы наблюдают за состоянием и содержанием объектов наружного освещения на территориях муниципальных образований региона.

«С начала года в результате спецоперации «Свет» в Мытищах по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 25 нарушений в содержании средств наружного освещения в поселке Поведники и деревне Пирогово», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Всего за сентябрь 2021 года в ходе проведенных надзорных мероприятий благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области приведено в порядок 3 990 объектов благоустройства на территории региона.