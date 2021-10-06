РИАМО - 6 окт. Многофункциональный общественный центр на месте бывшего кинотеатра «София» на востоке столицы получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В столице завершена реконструкция еще одного советского кинотеатра – «София» на Сиреневом бульваре, д. 31 в районе Северное Измайлово. Новое здание, где расположится многофункциональный общественный центр, получило разрешение на ввод в эксплуатацию», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Теперь в здании силами арендатора будет выполнена внутренняя отделка помещений и монтаж технологического оборудования, добавил он.

«В четырехэтажном здании площадью 65,6 тыс. кв. м планируется разместить кинокомплекс с местами для маломобильных граждан, торговые галереи с супермаркетом, магазинами и бутиками, рестораны и кафе, развлекательно-образовательный центр. Для удобства посетителей установлены эскалаторы и лифты. Одноуровневый подземный паркинг рассчитан на 276 машино-мест», – отметил глава Стройкомплекса.

Прилегающую к общественному центру территорию благоустроили и озеленили. Также появилась наземная парковка.

Как отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, по поручению мэра столицы Сергея Собянина ведомство уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах.

При реконструкции кинотеатра комитет совместно с подведомственным Центром экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») провел все инспекционные проверки. Особое внимание специалисты уделяли качеству монтажа конструкций и применяемых материалов.

«Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях», – уточнил Войстратенко.