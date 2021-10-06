РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 окт. Жители подмосковного Дзержинского 7 октября смогут принять участие в благотворительной акции «Добрая покупка», сообщается в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Цель акции — помочь нуждающимся и незащищенным жителям Дзержинского. Для этого достаточно приобрести продукты в определенных торговых точках. Их надо будет просто положить в специальную «корзину добра», которая расположена в магазине. Затем волонтеры передадут эти товары тем, кому они необходимы.



Акция состоится 7 октября в магазинах «Верный» по адресу: площадь Дмитрия Донского, дом №1А, Городской рынок с 13:00 до 16:00; «Пятерочка» по адресу: улица Лермонтова, дом №23 с 16:00 до 19:00.