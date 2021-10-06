РИАМО - 6 окт. За период пандемии зарплаты рабочих на московских стройках выросли примерно на четверть. На объекты планируют привлекать дополнительные силы, сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Зарплаты растут. На сегодняшний день <…> они как минимум на четверть выросли по сравнению даже с докоронавирусными годами», - рассказал Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время на городских стройках трудятся порядка 60 тыс. человек.

Кроме того, в городе планируют привлечь около 15 тыс. проектировщиков, инженеров, и других специалистов для работы на объектах.