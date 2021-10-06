РИАМО - 6 окт. При столкновении автомобиля GMC и мотоцикла на Вешняковской улице погиб водитель двухколесного транспортного средства, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

ДТП произошло в Москве около 11:00. Водитель автомобиля начал разворачиваться в неустановленном для этого месте и столкнулся с водителем мотоцикла, который ехал навстречу. 31-летний мужчина погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах ДТП