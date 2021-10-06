РИАМО - 6 окт. В 2021-2022 годах в столице планируют ввести в эксплуатацию 188 домов по программе реновации, сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В этом году в планах 97 домов ввести. На следующий в планах ввести 91 жилой дом площадью 1,4 млн кв. м. И под заселение передать 72 объекта жилой площадью где-то 900 тыс. кв. м», - рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что за 9 месяцев текущего года по программе реновации ввели в эксплуатацию 62 дома жилой площадью 872 тыс. «квадратов» и общей площадью 1,357 млн кв. м. Лидерам среди округов, где введено наибольшее количество новостроек, стали: ЮВАО – 12 домов, САО – 10 домов, ВАО – 9 домов.

«(С начала года - ред.) для переселения были переданы 49 домов. Всего же с начала программы переселено более 40 тыс. жителей», - добавил Загрутдинов.

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