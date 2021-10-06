РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Люберец Александр Шлапак и его коллеги Оксана Крамина и Татьяна Мельник посетили образовательные учреждения округа в День учителя и поздравили педагогов с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Обращаясь к преподавателям медицинского колледжа №2, Шлапак подчеркнул ценность профессии педагога.

«Все мы родом из детства. Оно неразрывно связано с воспоминаниями о школе – дорогом сердцу месте, где мы учились, дружили, росли и набирались опыта и знаний! Этот фундамент, опираясь на который, каждый из нас выстраивал свою личность, заложили любимые учителя», - сказал Шлапак.

Своих коллег по учительскому сообществу поблагодарила заведующая детским садом №6 Оксана Крамина.

«Многие из нас выбрали для себя такой нелегкий, но благородный педагогический труд. Теперь в школу пошли уже наши дети, и мы вновь рядом с вами, дорогие учителя! Спасибо вам за знания, за наставления и за поддержку», - отметила Крамина.

В системе образования округа трудятся порядка 6 тысяч специалистов. Традиционно она считается одной из лучших в Подмосковье. Об этом напомнила депутат Татьяна Мельник.

«Ваш труд очень важен, дорогие педагоги! Помните о вашей ценности для общества, для каждого ребенка в отдельности! Пусть ваши ученики подарят вам ощущение этой самой ценности, уважение и любовь! С праздником вас», - заключила Мельник.