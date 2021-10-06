РИАМО - 6 окт. До конца 2021 года в столице планируют запустить движение транспорта по мосту через реку Сходню и по эстакаде у станции МЦК «Ботанический сад». План по строительству дорог в городе выполняют с опережением, сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«До конца года планируется завершить строительство моста через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходни. <…> До конца года поставлена задача пустить движение. И открыть движение по эстакаде основного хода от станции МЦК «Ботанический сад» до улицы Сельскохозяйственной (на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе - ред.)», - рассказал Загрутдинов.

Среди значимых завершенных дорожных объектов 2021 года Загрутдинов отметил путепровод на пересечении 1-й Советской улицы с железнодорожными путями Белорусского направления МЖД вблизи платформы Жаворонки в Подмосковье, путепровод через железнодорожные пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

Загрутдинов также отметил улично-дорожную сеть к физкультурно-оздоровительному комплексу на территории Мневниковской поймы, транспортную развязку на пересечении СВХ с 5-м проездом Подбельского, участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе с транспортной развязкой на пересечении с проспектом Мира, транспортную связку Северо-Восточной хорды и Северо-Западной хорды в рамках участка СВХ от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

«У нас в планах (на 2021 год - ред.) было 57,7 километра дорог, <…> 16 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов. Мы уже идем с опережением графика. На сегодняшний день ввели 48 километров дорог. Перевыполнили план по вводу искусственных сооружений. <…> На сегодняшний день ввели уже искусственных сооружений 28 при годовом плане 16. <…> Мы ввели уже 17 пешеходных переходов», - добавил Загрутдинов.