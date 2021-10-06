РИАМО - 6 окт. Для улучшения настроения можно ходить в театр, общаться с детьми и дарить цветы любимой, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Москве такое количество театров, концертов, можно точно эту хандру преодолеть. С детьми, когда общаешься, какая тут хандра, с ними супер интересно. Если хотя бы через день приносить домой цветы жене, то тоже легко эту хандру преодолеть», - сказал Вильфанд.
Он отметил, что существует синоптическая депрессия: морось, мокрый снег, дождь, короткий световой день. И она может влиять на настроение.
Также Вильфанд пообещал россиянам зиму теплее нормы.
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