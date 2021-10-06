«В Москве такое количество театров, концертов, можно точно эту хандру преодолеть. С детьми, когда общаешься, какая тут хандра, с ними супер интересно. Если хотя бы через день приносить домой цветы жене, то тоже легко эту хандру преодолеть», - сказал Вильфанд.