РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. С начала года благодаря инспекторам Госадмтехнадзора устранено 80 нарушений содержания территорий, прилегающих к контейнерным площадкам в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Устранено 26 нарушений уборки подъездных путей к местам вывоза отходов.

Нарушения устранены по адресам: ул. Борисовка, ул. Мира, Осташковское шоссе. Налажен график вывоза мусора по адресам: Тенистый бульвар и ул. Борисовка.