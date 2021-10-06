РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. В Мытищинском управлении ЗАГС в III квартале 2021 года было зарегистрировано более 700 браков, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среднем пятая часть от общего количества браков Мытищ составляют браки с иностранными гражданами. В III квартале зарегистрированы браки с гражданами таких стран, как Армения, Украина, Таджикистан, Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Беларусь, Нигерия.

Июль, август и сентябрь являются самыми популярными месяцами для заключения брака еще с давних времен. По старинным приметам браки, заключенные в этот период, – крепкие, соединенные любовью и благополучием на всю жизнь. Последний месяц лета приносит счастье и достаток в семейной жизни.