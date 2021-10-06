РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Объективы, произведенные в подмосковном Красногорске, задействуют в съемках зарубежных высокобюджетных фильмов и сериалов, сообщается на официальном сайте холдинга «Швабе».

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» заключил контракт с немецкой компанией ARRI Rental, специализирующейся на прокате фото- и видеоаппаратуры для кинопроизводства. В рамках экспортной поставки контрагент получил художественный объектив «Селена Н 1,9/58».

Разработали объектив специалисты КМЗ. Контракт на поставку производитель подписал с немецкой компанией, которая предоставляет камеры для съемок высокобюджетных фильмов и сериалов.

Благодаря уникальной оптической схеме «Селена‑Н 1,9/58» обеспечивает высокую художественность создаваемого изображения, мягкий рисунок и необычную форму боке. Такая оптическая система лучше всего подходит для съемки портретов, пейзажей и уличных сцен.

«Фототехника КМЗ известна своим качеством на весь мир, и речь идет не только о советском наследии. Современные разработки под брендом «Зенит» востребованы не меньше. Это лишь подтверждает интерес наших новых партнеров к объективу «Селена‑Н 1,9/58»», – отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

В портфеле нового контрагента КМЗ – сотрудничество с создателями блокбастеров «Человек-паук: Вдали от дома», «Тор: Рагнарек», «Капитан Марвел», «Богемская рапсодия», «Круэлла», «Джон Уик 3» и другие.