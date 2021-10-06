РИАМО - 6 окт. Людей во время пандемии коронавирусной инфекции стали интересовать практичные модели одежды, сообщил кутюрье Валентин Юдашкин.

«Для людей самое важное сейчас — удобство и практичность. Их интересует нескоропортящаяся мода. Если они тратят деньги, то хотят, чтобы вещь послужила им подольше», - сказал Юдашкин в интервью газете «Известия».

Также он отметил, что индустрия моды сможет восстановиться, когда в обществе исчезнет испуганность и люди без страха смогут посещать вечеринки и выходить в свет.

Кроме того, Юдашкин ответил и на вопрос о критике. По его словам, он уже привык к ней.

«Меня так давно критикуют, что я уже привык. Вся жизнь в моде — это критика. Если будешь постоянно в восхищении, то уже не станешь жизнеспособным художником. Поэтому я считаю, что хейтеры тоже должны быть», - сказал кутюрье.