РИАМО - 6 окт. Мощный взрыв произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщает Федеральное агентство новостей.

ЧП произошло в жилом доме, расположенном на Рябовском шоссе. Пока сообщается об одном пострадавшем.

По одной из версий, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. К месту происшествия уже подъехали сотрудники экстренных служб. Идет эвакуация жильцов дома.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Взрыв газа в Ногинске: главное о происшествии>>