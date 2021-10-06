РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 окт. В подмосковном Щелкове отремонтировали 139 подъездов, эта работа ведется по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Основная задача программы — улучшение качества жизни жителей Подмосковья. При этом жители округа могут высказать пожелания по ремонту своего подъезда.

Программа действует с 2017 года. За это время в Подмосковье отремонтировано более 91 тыс. подъездов.