РИАМО - 6 окт. Несмотря на то, что в минувшем сентябре в Московском регионе было несколько теплых дней, бабьего лета ждать больше не стоит, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рассчитывать на бабье лето не приходится», – констатировал синоптик.

По его словам, в сентябре были теплые дни, но они остались незамеченными из-за холодного начала и конца месяца.

«Хорошая погода не замечается, а плохая приводит к проблемам и запоминается лучше», – резюмировал Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщал, что прошедший сентябрь стал самым холодным в Москве за четверть века.

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