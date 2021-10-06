РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. Финал Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям-2021» пройдет в Казани с 15 по 19 ноября, Балашиху по итогам заочного этапа будет представлять Ольга Трунина, сообщается на странице управления по образованию администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Определены победители федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2021 году. Поздравляем учителя школы №29 Ольгу Константиновну Трунину с выходом в финальный этап конкурса!» - говорится в сообщении.

Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.