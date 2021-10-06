РИАМО - 6 окт. На заседании Московской городской Думы было принято решение о продолжении работы в удаленном режиме, передает корреспондент РИАМО.

Предложение поддержал 31 депутат, 6 высказались против такого формата работы городского парламента.

Решение о сохранении дистанционного режима заседаний вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. ​

Кроме того, на заседании 6 октября Мосгордума приняла постановление о плане работы на IV квартал 2021 года.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>