РИАМО - 6 окт. Предстоящая зима в России может быть чуть теплее обычных показателей, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Целый ряд выпущен прогнозов, что погода зимой будет очень снежная или очень холодная. Но такие прогнозы на долгие сроки делать нельзя. Атмосфера хаотичная по своей природе», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что верить ранним прогнозам не стоит.

«Наш прогноз: в большинстве регионов температурный фонд будет около нормы или чуть-чуть выше нормы. Но мы будем каждую декаду пересчитывать прогнозы», - заключил Вильфанд.

Также он добавил, что по оценкам зарубежных коллег, зима будет намного теплее.

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