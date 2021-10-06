РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 окт. Жители подмосковного Королева могут выиграть новые шины за участие в экологической акции, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

В октябре в Подмосковье стартовала ежегодная экологическая акция «Сдай старые шины на Мегабак». В Королеве такая площадка находится на улице Комитетский лес, 15. Площадка работает с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника.

Для участия в экологической акции нужно сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема (он есть на сайте мегабак.рф) и разместить фотографию в Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак. Шины нужно отправить в специально предназначенные для б/у покрышек контейнеры. Акция продлится до конца ноября.

Победитель конкурса получит новый комплект резины для автомобиля. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберет самую креативную фотографию, ее автору вручат сертификат на приобретение новых шин.