РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. Жители подмосковных Люберец могут привиться от гриппа во всех поликлиниках округа без записи, сообщила журналистам в среду заведующая терапевтическим отделением поликлиники №5 Люберецкой областной больницы Любовь Коврижкина.

«Для того, чтобы в полной мере обеспечить защиту населения от вируса гриппа, проводится вакцинация в поликлинических отделениях. Целесообразно прививаться людям, чья работа связана с риском заражения при общении с людьми, а также пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Вакцинация не является экстренной мерой, вырабатывание иммунитета проходит в течение недели, поэтому лучше привиться сейчас», - сказала Коврижкина.

Она уточнила, что вакцинация проводится в процедурных кабинет с 8:00 до 20:00. В поликлинику можно обратиться без записи. Также она пояснила, что прививают вакцинами «Флю-М» и «Гриппол». Эти вакцины созданы с учетом изменчивости вируса гриппа, они трехкомпонентные.

«Между прививкой от коронавируса и гриппа нужно выдержать 30 дней. Это оптимальный срок», - отметила Коврижкина.

По ее словам, необходимо обеспечить коллективный иммунитет. Если после прививки от гриппа появляется симптоматика, необходимо сообщить об этом врачу.

Противопоказаниями могут быть аллергия на компоненты вакцины, а также обострение заболеваний и острое заболевание. При необходимости может быть получен медотвод.

«Желательно избегать алкоголя, жирной пищи, переедания, стараться следить за температурой после прививки», - заключила Коврижкина.