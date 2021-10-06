РИАМО - 6 окт. На городских стройках трудятся 60 тысяч человек, за 9 месяцев 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию 103 объекта, сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«На сегодняшний день у нас по (линии – ред.) департамента строительства трудится 60 тысяч человек», - рассказал Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время в департаменте работают над привлечением дополнительных трудовых ресурсов. Планируют привлечь порядка 15 тысяч работников разных специальностей.

Загрутдинов добавил, что за 9 месяцев 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию 103 объекта площадью 1,672 млн квадратных метров. Это более чем в два раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.

«Слава богу, на строительных площадках на протяжении всего 2020 года, в 2021 году 9 месяцев каких-то негативных ситуаций, связанных со вспышками (распространения коронавируса - ред.) и нарушениями, к счастью, нет», - отметил Загрутдинов.