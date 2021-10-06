Во вторник, 5 октября, в Сети появилось видео с фрагментом боя между актером, исполнителем песен Никитой Джигурдой и депутатом Государственной думы Виталием Милоновым. Артист мог нокаутировать политика еще в первом раунде, но решил потянуть время ради шоу. Кто одержал победу в поединке и будет ли реванш, читайте в материале РИАМО.

Двое в клетке

Актер Никита Джигурда и депутат Государственной думы Виталий Милонов провели бой в клетке. Поединок прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.

Встречу организовал международный промоушен ММА «Наше дело». Как отметил глава промоушена, Джигурду выбрали в качестве бойца, потому что хотели сделать бой максимально интересным и зрелищным.

Фрагменты видео опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке». На них видно, как 60-летний актер наносит удары 47-летнему депутату. Как написал Джигурда у себя в Instagram, во время боя удары в голову отсутствовали.

«Никаких договоров о том, что это будет «понарошку», нет. Я сказал, что обещаю, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи, и задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы», – сказал Джигурда в интервью с Mash.

«Исход был очевиден»

Милонов защищался с трудом, при том что Джигурда бил вполсилы.

«Естественно, я мог бы нокаутировать его в первом раунде, но тогда бы не было шоу», — отметил актер.

По итогам трех раундов уверенную победу одержал артист.

«Виталий Валентинович в футболочке еле уносил свои синие перчатки от «воина света по жизни» в красных шортах. Милонов проверил все углы, собрал несколько мощных хуков, когда все кончилось – вышел из октагона и обиделся на оргов (организаторов боя – Прим. ред.)», – говорится в сообщении Mash.

После боя Милонов отметил, что его обманули и Джигурда дрался по-настоящему вместо обещанного шоу. Как отметил политик, исход боя был очевиден: «Моя задача была не пасть жертвой нокаута».

Вместе с тем Милонов воспринял свое поражение, как сигнал начать тренироваться. Депутат даже хочет взять реванш. По данным «Газеты.Ru», бой состоится через год, чтобы Милонов успел к нему подготовиться.

«Реванш будет, мне нужно только научиться хотя бы заниматься хоть как-то этим делом, вот. Будет, будет все, я еще поколочу его так, что пойдут клочки по закоулочкам. Год буду готовиться, вот и поколочу. Никогда в жизни этим не занимался, на старости лет что-то решил», – сказал депутат.

Цирк и клоунада

В Сети мнение о поединке разделились. Одни Никиту Джигурду горячо поддерживают.

«Никита Борисыч, Вы лучший!» – написала знакомая артиста Ирина Плафунтжи.

«Никитос, я в тебе не сомневался, ты лучший. Слава роду», – прокомментировал пользователь @naumovofficial.

«Дядь Никит, с победой тебя! Продолжайте нас радовать новыми боями и победами», – написал @androsov.j.

«Никита – Лев!!!Хоть кто-то ставит этих выскочек на место. Респект», – поздравил победителя пользователь @mishutka333.

Другие же считают этот поединок цирком, как, например, пользователь @maxim_mityagin: «Позор, позор бокса и спорта. Люди занимаются всю жизнь боксом, становятся чемпионами Мира, Европы. Кладут часть жизни для этого, а тут клоунада».

С ним согласен и @andreevmikhail696, который выразился емко и лаконично: «Клоунада».

«Ведьмак Геральт бьет болотную кикимору», – пошутил пользователь @edward.tosunidi.

Однако часть пользователей просто оценили смелость Милонова. Пользователь @vajkuntha отметил, что зауважал депутата за то, что он вышел с Джигурдой в клетку: «Мужчина!!! Хотя раньше не воспринимал его всерьез. Это круто. Это шоу и тд. Но!!!!! Милонов тут красавчег! А Никита, как всегда полубог» (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).

Вызов на дуэль

Ранее Джигурда уже вызывал на бой телеведущего Владимира Соловьева. Таким образом он хотел вступиться за актрису Лию Ахеджакову, которую тот критиковал. Предложение встретиться на ринге поступало и адвокату Сергею Жорину. Но все они, по словам Джигурды, просто испугались выйти с ним на ринг.

На своей странице в Instagram артист вызывал на бой и продюсера Иосифа Пригожина. Джигурда обрушился на него с критикой за то, что тот не смог вывести певицу Валерию на мировой уровень.

Как рассказал Никита Джигурда телеканалу «360», он уже подписал контракт с промоушеном на следующий бой, однако пока неизвестно, кто же станет его противником. Артист только отметил, что его новый противник, как и Милонов, с первого раза согласился сразиться с ним.