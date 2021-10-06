РИАМО - 6 окт. До конца 2021 года планируют запустить движение поездов на участке Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до станции «Мневники», сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«С начала текущего года введен участок БКЛ от станции «Хорошевская» до станции «Мневники» протяженностью 4,6 километра. <…> Поставлена задача до конца года пустить движение с пассажирами», - рассказал Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время развернуты полномасштабные круглосуточные работы на всех строящихся участках БКЛ.

Большое кольцо – ключевой проект метростроения Москвы, его протяженность составит 70 км.

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