РИАМО - 6 окт. На суде в среду следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу водителя, сбившего полицейского в аэропорту Внуково, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного главка СКР Юлия Иванова.

Инцидент произошел 30 сентября, когда сотрудники полиции сопровождали в аэропорт иностранных граждан для депортации из России в Армению. Уже на территории Внукова один из задержанных совершил побег, в этом ему помогал сообщник – 25-летний мужчина на автомобиле Skoda.

Молодой человек забрал нарушителя и попытался уехать от погнавшихся за ними правоохранителей, в ходе чего сбил сотрудника полиции и протащил его на машине несколько метров.

Водителя задержали, на допросе он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Молодому человеку предъявлено обвинение.