РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Парк в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска могут реконструировать в 2023 году, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь amazonka787 в комментариях к посту в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета выразила обеспокоенность вырубкой деревьев в микрорайоне Опалиха и отметила, что в микрорайоне не хватает парков.

«В настоящее время разрабатывается проект реконструкции парковой зоны вблизи улицы Новой Московской в Опалихе. Сроки реализации проекта намечены на 2023 год», - ответил представитель администрации горокруга Красногорск.

По поводу вырубки зеленых насаждений он добавил, что вся необходимая для получения разрешения на вырубку документация застройщиком ООО «Опалиха-Сити» была предоставлена своевременно, оплата компенсации произведена в полном объеме.

«Взамен вырубленных деревьев проводится компенсационное озеленение на территории всего округа. Отметим, частичная вырубка зеленых насаждений производилась и на землях лесного фонда, этот вопрос относится к компетенции федерального ведомства», - заключил представитель.