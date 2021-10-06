РИАМО - 6 окт. Российский актер театра и кино Владимир Машков отказался от мандата «Единой России» в Госдуме, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мандат Машкова будет передан директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву.

В свою очередь, ранее свой мандат Машков получил от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Выбору в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве. По итогам электронного голосования партия «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, КПРФ – 15,53%, «Новые люди» получили 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.