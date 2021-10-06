РИАМО - 6 окт. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2 399 пациентов за сутки, всего выздоровели после болезни 1 502 833 человека, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе за сутки подтверждено 3589 новых случаев заражения, госпитализированы 1088 человек. На ИВЛ в медучреждениях находятся 468 граждан.

В столице за сутки умер 71 пациент с диагностированной пневмонией и коронавирусом. Всего в городе умерли 29 385 человек. С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 658 065 случаев Covid-19.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в городе необходимо ужесточать контроль за выполнением санитарных правил. В первую очередь это касается торговых центров.

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