РИАМО - 6 окт. Прошедший сентябрь стал самым холодным в Москве за четверть века, при этом солнечного света было почти вдвое меньше обычных значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«После очень жаркого лета, а оно было самым жарким за весь период наблюдений, наступил сентябрь. <...> Сентябрь в Москве был действительно самым холодным за последнюю четверть века. Но температура была всего на 0,95 градуса ниже нормы», – пояснил Вильфанд.

Он отметил, что горожане привыкли к теплому сентябрю прошлых лет, а потому восприняли прошедший месяц как очень холодный.

«Сентябрь был дождливым, дожди залили всю страну. Объем осадков превышал норму на 30-40%», – отметил синоптик.

По его словам, месяц оказался тусклым: всего было около 81 часа солнечного сияния, а в среднем бывает около 150 часов.

«Октябрь очень необычно наступил, антициклон спустился с севера. Давление экстремально высокое – для Москвы пятый день подряд превышает рекордное значение», – добавил Вильфанд.

Атмосферное давление в Москве составляет от 762 до 768 мм рт. ст. Так будет до конца недели, но ничего страшного в этом нет, заключил специалист.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>