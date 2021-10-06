РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Мусор с автобусной остановки на Путилковском шоссе в подмосковном Красногорске убрали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что остановка «Торговый центр» на Путилковском шоссе завалена мусором.

Представитель ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» сообщил, что необходимые работы на автомобильной дороге «71 км МКАД - Путилковским шоссе» выполнены.

Автор отметил сообщение как успешно решенное.