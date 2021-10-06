РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. Инспекторы Госадмтехнадзора продолжают проверки содержания придорожных объектов на территории Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

По результатам проведенных проверок с начала года благодаря действиям инспекторов территориального отдела №7 устранено 120 различных нарушений. В основном, привлекали к ответственности за ненадлежащее состояние фасадов зданий содержание остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий.

«Наибольшее количество нарушений устранено по адресам: ул. Мира, Олимпийский проспект, Ярославское шоссе, Дмитровское шоссе. Кроме того, штрафы выписывались за несанкционированные рекламные объекты по Осташковскому и Пироговскому шоссе», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что из общего количества устраненных в Подмосковье нарушений по итогам проведенных проверок выданы предупреждения, то есть проведена оперативная ликвидация недочетов в сфере чистоты и порядка до вынесения постановления и, соответственно, без штрафов.