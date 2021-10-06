РИАМО - 6 окт. Согласно предварительным расчетам, полный круг по Большой кольцевой линии метро (БКЛ), включающей в себя 31 станцию, можно будет проехать за 90 минут, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Большая кольцевая линия метро – самый масштабный проект московского метростроения – 70 км линий, 31 станция. По предварительным расчетам, полный круг по БКЛ можно будет проехать за 90 минут», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что БКЛ соединит действующие и будущие радиальные линии на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии – благодаря этому добраться из одной точки города в другую станет возможно без пересадки в центре.

«За счет запуска БКЛ примерно на 30% разгрузится Кольцевая линия метро. Для большинства пассажиров время в пути сократится почти в 2 раза. Особенно улучшение транспортной ситуации почувствуют жители юга и юго-запада столицы», - добавил Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (управляющей компании по строительству новых линий и станций московского метрополитена) Юрия Кравцова, при строительстве станций БКЛ применяются прогрессивные технологические подходы и материалы, что позволяет не только сократить трудовые затраты и повысить технический уровень строительства, но и увеличивает срок эксплуатации инфраструктуры метро.

«Благодаря использованию современных технологий метростроения и материалов расчетный срок службы новых станций метро в Москве составляет более века», - сказал Кравцов.

Отмечается, что до конца года планируется завершить строительство 9 новых станций БКЛ и реконструировать станцию «Каховская», которая войдет в состав Большой кольцевой линии.

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