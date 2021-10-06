РИАМО - 6 окт. В следующем году в столице введут в эксплуатацию 13 поликлиник, которые строят по современному городскому стандарту, сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов

«По московскому стандарту плюс у нас находится сейчас в строительстве 13 поликлиник. <…> На следующий год мы планируем все их ввести», - рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что до конца 2021 года в столице введут в эксплуатацию 5 медицинских объектов. Это подстанция скорой медицинской помощи в районе Даниловский, учебно-лабораторные корпуса на проспекте Вернадского, медицинский корпус для ГКБ им. А. К. Ерамишанцева, родильный дом больницы в поселке Коммунарка и амбулаторно-поликлинический корпус Больницы с родильным домом в поселке Коммунарка.

Загрутдинов отметил, что в настоящее время в стадии строительства находятся 34 медицинских объекта общей площадью 688,1 тыс. кв. м.