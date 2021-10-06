РИАМО - 6 окт. Экс-замминистра Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова задержана правоохранителями и находится в Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве», – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экс-чиновнице вменяют мошенничество с госконтрактами в 2019 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Сумма хищений превышает 50 млн рублей.

Ранее Ракову объявили в федеральный розыск, так как она скрылась от следствия. Ей предъявили заочно обвинения в крупном мошенничестве.