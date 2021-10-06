РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Спасатели рассказали студентам подольского колледжа имени Никулина о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийский урок по гражданской обороне на днях прошел в подразделении подольского колледжа имени Никулина. В занятии, организованном для первокурсников, приняли участие сотрудники МЧС России.

Спасатели напомнили ребятам о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обучающиеся повторили и дополнили свои знания о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы избежать экстремальной ситуации в условиях землетрясения, урагана, бури, схода снежной лавины и цунами. Сотрудники МЧС ответили на вопросы учащихся. В конце встречи всем обучающимся раздали памятки с правилами поведения при чрезвычайных ситуациях.