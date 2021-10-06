РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 окт. 9 октября пройдет сборная экскурсия по парку, расположенному рядом с историко-краеведческим музеем «Усадьба Фряново» в Щелкове, сообщается на сайте учреждения.

В этот день у посетителей историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» появится возможность поучаствовать в сборной экскурсии по парку. Во время прогулки они узнают много интересных исторических фактов. Начало в 12:00.

Записаться на экскурсию и узнать все подробности можно по телефону: 8(496)563-53-40.