РИАМО - 6 окт. За последние сутки в Москве выявили 3589 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе выявили 1 658 065 случаев Covid-19, сообщает московский оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в скором времени массовое внедрение экспресс-тестирования на коронавирус планируют в столичных школах.

Также он подчеркнул, что в настоящий момент уровень заболеваемости коронавирусом в столице высок, но не достигает уровня пиковых значений.

За последние сутки в РФ выявлено 25 133 новых случая коронавируса. Зафиксировано 929 летальных исходов, выздоровел 19 841 человек.

Всего в России выявлено 7 662 560 случаев Covid-19. За весь период зафиксировано 212 625 смертей, выздоровели 6 778 900 человек.

Сегодня вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более 42 млн россиян. Еще 1,9 млн человек сделали прививку повторно.

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