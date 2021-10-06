РИАМО - 6 окт. Консервацию плавающих фонтанов на Водоотводном канале провели в ночь на среду в Москве. Планируют демонтировать 16 плавающих фонтанных модулей весом каждого около 300 кг, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

Для демонтажа задействован специальный спроектированный самоходный понтон с краном.

Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября. В течение этого месяца специалисты проведут работы по консервации сооружений на зимний период.

Плавающие фонтаны на Водоотводном канале расположены по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Съемные фонтанные модули оснащены струеобразующими элементами, насосами и подсветкой. На месте плавающие фонтаны удерживают грузы-якоря.