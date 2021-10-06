РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Администрация Подольска будет разыгрывать юбилейные открытки с достопримечательностями в соцсети «ВКонтакте», победителей объявят 20 октября, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В честь 240-летия Подольска администрация округа разыгрывает уникальные юбилейные наборы открыток с местными достопримечательностями. Для участия в розыгрыше нужно быть подписчиком сообщества «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте», поставить лайк к данной записи и оставить комментарий.

Всего будет 25 победителей. Имя счастливчиков опубликуют в комментариях к тематическому посту 20 октября.

Приз может быть получен лично в администрации округа или передан по просьбе победителя конкретному лицу.