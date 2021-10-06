РИАМО - 6 окт. Актер Никита Джигурда объяснил, почему у него не состоялся бой на ринге с телеведущим Владимиром Соловьевым. По словам артиста, ведущий просто «зассал» выйти один на один, сообщает Telegram-канал Mash.

«Короче говоря, он спрыгнул с темы. Я это коротко по-русски назвал: «зассал» ведущий Владимир Соловьев. Одно дело – оскорблять людей на расстоянии, и тех, которые не смогут тебе ответить», – сказал Джигурда.

Шоумен добавил, что в его адрес прозвучали оскорбления, которые он пропустить просто не мог.

Ранее Джигурда провел бой с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Кадры боя появились в Сети.

По словам артиста, задача была в том, что «случайно не убить его». Джигурда также признался, что «удивлен смелости Милонова».