РИАМО - 6 окт. Средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) призывники будут обеспечены на период нахождения на сборном пункте столицы и на путь следования до места службы. Антисептик входит в комплект армейского несессера наряду с антибактериальным мылом, сообщил РИАМО военный комиссар Москвы, генерал-майор Виктор Щепилов.

«На сборном пункте города Москвы организованы входные посты бесконтактной термометрии как для сотрудников, так и для призывников. В случае если в результате контрольного измерения температуры выявляется призывник, имеющий повышенную температуру тела, то данный гражданин не допускается до прохождения мероприятий, связанных с отправкой в войска (силы) и направляется в медицинскую организацию по месту жительства для установления диагноза заболевания», — подчеркнул Щепилов.

Одновременно с этим призывники, доставленные вместе с ним, направляются к местам жительства для медицинского наблюдения и подлежат отправке только после медицинского заключения об отсутствии коронавирусной инфекции.

Осенний военный призыв в армию в России начался 1 октября.

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