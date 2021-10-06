РИАМО - 6 окт. В рамках осеннего призыва на военную службу на сборном пункте Военного комиссариата Москвы организовано экспресс-тестирование призывников, сотрудников Военного комиссариата и старших воинских команд на коронавирус, сообщил РИАМО военный комиссар Москвы, генерал-майор Виктор Щепилов.

Призывников на сборном пункте также протестируют на выявление антител к коронавирусу.

«Вакцинация граждан, подлежащих призыву на военную службу, организована в медицинских организациях (поликлиниках) по месту жительства гражданина и осуществляется в добровольном порядке. В случае наличия у призывника медицинских противопоказаний к вакцинации его призыв на военную службу осуществляется на общих основаниях», — сказал Щепилов.

Он добавил, что все военные комиссариаты районов и сборный пункт города Москвы обеспечены достаточным количеством дезинфекционных средств. Организованы посты дистанционной термометрии на входных группах, нанесена разметка, обеспечивающая соблюдение социальной дистанции между гражданами. Также ежедневно проводится обработка помещений и прилегающей территории.