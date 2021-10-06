РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. В жилом комплексе «Жулебино парк» городского округа Люберцы построят школу на 1,5 тыс. мест, это будет первый социальный объект, построенный на территории данного жилого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках комплексного развития территории образовательное учреждение за счет внебюджетных источников финансирования возведет ПИК.

«Начать строительство в городском округе Люберцы школы на 1,5 тыс. мест ПИК планирует в IV квартале 2021 года, а завершить и передать на баланс города — во II квартале 2024 года. По проекту новая школа – это 3-этажное здание общей площадью около 18 тыс. кв. м. Помимо учебных кабинетов, в школе будут обеденный зал, медицинский блок, игровые комнаты, а также спортивные залы с душевыми и раздевалками», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Также будут предусмотрены различные функциональные зоны: физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная. Здесь появятся места для отдыха, где дети смогут читать, играть или общаться в свободное от уроков время.

Федотова добавила, что в «Жулебино парк» также планируется строительство двух детских садов и двух поликлиник.